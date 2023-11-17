17 ноября, 10:55
Реновация

В районе Фили-Давыдково в Москве начали строить три корпуса по реновации

Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Строительство трех корпусов для переселения участников программы реновации началось в районе Фили-Давыдково в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В районе Фили-Давыдково по адресу: Кременчугская улица, владение 11-17 начали строить три жилых корпуса для переселения по программе реновации. В настоящее время идет монтаж шпунтового ограждения и разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, три разносекционных корпуса будут переменной этажности, их объединит подземный паркинг.

"Всего здесь будет 1 224 квартиры (однокомнатных - 401, двухкомнатных - 587, трехкомнатных - 235, четырехкомнатных - одна). Девять квартир оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - заверили в департаменте строительства.

Отмечается, что первые этажи корпусов будут нежилыми. Для удобства перемещения между этажами в каждом корпусе установят современные лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Как поясняется, корпуса расположатся в форме буквы "п". Такая конфигурация здания позволит обустроить для будущих жильцов закрытый и безопасный двор. Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники; обустроят детскую площадку с безопасными резиновым покрытием и две спортивные площадки, а также обустроят зону для отдыха взрослых. 

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