20 ноября, 15:52

Более 90 медработников Химок приобрели жилье по программе "Социальная ипотека"

Всего в муниципалитете работают свыше 1,5 тыс. медработников

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Свыше 90 сотрудников медицинских учреждений подмосковных Химок приобрели квартиры в рамках региональной программы "Социальная ипотека", об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

"В городском округе Химки более 90 сотрудников сферы здравоохранения улучшили свои жилищные условия в рамках программы "Социальная ипотека". Для поддержки медиков на территории муниципалитета реализуются как региональные, так и муниципальные программы. Компенсация аренды жилья и проезда, доплаты молодым специалистам - все это позволяет не только привлекать в округ талантливых специалистов из других регионов, но также и повышать качество медицинских услуг", - говорится в сообщении.

Как отметила депутат Совета депутатов городского округа Химки, председатель химкинского совета медсестер Надежда Смирнова, всего в муниципалитете работают свыше 1,5 тыс. медработников. "В первую очередь в округе реализуются программы, направленные на привлечение молодых специалистов. Это позволяет сократить очереди к узким специалистам. Конечно, такие меры, как компенсация аренды жилья или доплаты от губернатора Московской области Андрея Воробьева, позволяют удержать кадры и повысить престиж профессии врача", - привели в пресс-службе слова Смирновой.

Отмечается, что в оказании первичной медпомощи пациентам в Химках задействовано более 430 врачей и свыше 650 среднего медицинского персонала. Для жителей муниципалитета открыты центр общественного здоровья на Куркинском шоссе, реанимация для детей, центр онкопомощи с дневным стационаром, взрослое и детское отделения реабилитации в Сходне, координационный центр паллиативной помощи и другие.

Кроме того, для жителей городского округа регулярно проходят тематические мероприятия, основная цель которых заключается в доступности услуг сферы здравоохранения для всех категорий граждан. Также для химчан организованы единые дни диспансеризации для своевременной профилактики заболеваний. 

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Россия
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