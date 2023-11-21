21 ноября, 07:33

Больше всего жилья в новостройках Москвы с начала года продали в ТиНАО, САО и ЗАО

Всего в январе - октябре 2023 года Управление Росреестра по Москве зарегистрировало 131 тыс. ДДУ в городе на жилую и нежилую недвижимость

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Около 50% всех договоров долевого участия в Москве за январь - октябрь 2023 года было оформлено на жилье в новостройках в ТиНАО, САО и ЗАО. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"По результатам 10 месяцев текущего года половина всех оформленных в столице ДДУ пришлась на три административных округа. Так, лидирует по данному показателю ТиНАО - 24% (31 394 ДДУ), на втором месте Северный округ с 13,5% (17 670 ДДУ) и на третьей строчке рейтинга Западный округ, где зарегистрировано 12,5% (16 411 ДДУ) сделок в строящихся домах", - процитировали в сообщении руководителя управления Игоря Майданова.

Всего в январе - октябре 2023 года Управление Росреестра по Москве зарегистрировало 131 тыс. ДДУ в городе на жилую и нежилую недвижимость, напомнили в ведомстве, что примерно на треть больше аналогичного периода 2022 года. Из них в октябре было совершено 17,1 тыс. сделок.

Больше всего ДДУ на жилую и нежилую недвижимость в октябре 2023 года в Москве было заключено на объекты в ТиНАО - 22,9% от общего числа, или 3,9 тыс. договоров. В САО было совершено 2,6 тыс. таких сделок, или 15,4%, в ЗАО - почти 2,4 тыс. договоров, или 13,9%. 

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