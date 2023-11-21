В Москве ожидается минимальный ввод торговых центров в 2023 году

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева отметила, что посещаемость торговых центров в столице начала восстанавливаться с сентября

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Объем ввода торговых центров в Москве по итогам 2023 года не превысит 50 тыс. кв. м, что почти на 70% меньше в сравнении с прошлым годом. Такое мнение высказала журналистам региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

"Максимум, который мы ожидаем, - не больше 50 тыс. кв. м", - сказала она.

Согласно презентации, ожидаемый показатель ввода торговых площадей в столице будет почти на 70% меньше в сравнении с 2022 годом (тогда - 123,7 тыс. кв. м). При этом доля свободных помещений в торговых центрах, по предварительным итогам 2023 года, достигла 8,9%, тогда как в прошлом году показатель составлял 15,6%.

Хакбердиева добавила, что посещаемость торговых центров в Москве начала восстанавливаться с сентября. "Сентябрь, октябрь мы видим стабильный рост. Это в том числе потому, что арендаторы возвращаются", - пояснила она.