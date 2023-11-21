В Минфине заявили, что проектное финансирование ИЖС может стать возможным к концу года

По словам замдиректора департамента финансовой политики ведомства Алексея Яковлева, совместно с Минфином, ЦБ и ДОМ.РФ разрабатывается механизм проектного финансирования ИЖС, который будет действовать аналогично проектному финансированию строительства многоквартирных домов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Изменения в законодательство, касающиеся возможности запуска проектного финансирования индивидуального жилищного строительства (ИЖС), могут быть приняты до конца 2023 года, сообщил замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев.

"Мы ожидаем, что изменения в законодательство будут приняты до конца 2023 года, мы надеемся, но здесь первую скрипку играет Минстрой", - сказал он в ходе III Всероссийского ипотечного марафона, который стартовал в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

По словам чиновника, в настоящий момент по поручению президента Минстрой РФ совместно с Минфином, Банком России и ДОМ.РФ разрабатывают механизм проектного финансирования ИЖС, который будет действовать аналогично проектному финансированию строительства многоквартирных домов. "Это дает понятный механизм финансирования для банков, а сегодня банки достаточно насторожено относятся к индивидуальным жилым домам, это вопросы проекта, земельного участка, этапов финансирования. В проектном финансировании эти составляющие удается упаковать в единое целое", - пояснил он.

Это позволит, по мнению Минфина, в полном объеме распространить льготные ипотечные программы на ИЖС. "Масштаб их распространения и интеграции в банковских продуктах существенно ниже, чем по многоквартирным домам ровно по тем причинам, которые я озвучил, и которые будут решены в рамках механизма проектного финансирования", - подчеркнул Яковлев.

III Всероссийский ипотечный марафон - совместный проект Института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, Минфина России и Банка России. В рамках мероприятия планируются прямые эфиры, онлайн-тесты, очные лекции, мастер-классы, которые пройдут на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.