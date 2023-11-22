Эксперты ожидают повышения ставок по ипотеке до 18,5% в начале 2024 года

По данным финансового маркетплейса "Выберу.ру", динамика онлайн-спроса на ипотечное кредитование за последний месяц выросла на 8% по сравнению с предыдущим

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Ирина Салмина/. Ставки по ипотечным кредитам, на которые не распространяются льготные ипотечные программы, в ближайшее время вырастут до 17,5%, а к началу 2024 года могут достигнуть 18,5%, считают опрошенные ТАСС эксперты рынка недвижимости.

"В конце прошлой недели средняя ставка по рыночным ипотечным кредитам приблизилась к 17%, однако это промежуточный этап. Наш прогноз - рост ставок до 17,2-17,5% в этом году, так как Центробанк пока продолжает борьбу с инфляцией, а значит, возможно дальнейшее повышение им ключевой ставки", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС главный эксперт аналитического центра "Русипотека" Сергей Гордейко.

С ним согласна директор ипотечного центра агентства недвижимости "Миэль" Юлия Ибрагимова, которая считает, что в январе 2024 года, если ключевая ставка ЦБ поднимется до 17-18%, банки начнут выдавать ипотечные кредиты по ставке 18,5% и выше. "Есть неутешительные прогнозы, что в декабре 2023 года на очередном заседании ЦБ вновь будет принято решение о повышении ключевой от 2 до 3 п. п. Коммерческие банки однозначно отреагируют. Возможно, не в этом году, потому что последняя декада декабря - время закрытия сделок", - пояснила она.

Представитель компании напомнила, что при увеличении ставки на 6 п.п., например с 10% до 16%, ежемесячный платеж увеличивает в два раза. "Это шок для заемщиков, который приведет к снижению спроса на ипотеку. Совокупное количество сделок, скорее всего, не упадет, но доля ипотечных сделок будет снижаться. По нашим прогнозам, в первом квартале снижение может составить минимум 20%", - подчеркнула Ибрагимова.

По данным финансового маркетплейса "Выберу.ру", динамика онлайн-спроса на ипотечное кредитование за последний месяц выросла на 8% по сравнению с предыдущим. "Получается, люди по-прежнему спешат оформить новые ипотечные кредиты, ожидая ускорения инфляции и нового повышения ключевой ставки в декабре и далее. При этом онлайн-спрос на ипотеку в текущем году был выше на треть, чем в прошлом", - отметил исполнительный директор компании Ярослав Баджурак.

В свою очередь, юрист по недвижимости Алексей Клышин подчеркнул, что банки ужесточают требования как к самим клиентам, так и к сумме первоначального взноса по ипотеке. "Из всех банков, которые одобряют практически на старых условиях, когда кредит выдавали по двум документам, остался ВТБ. Все остальные банки ухудшили свои требования к заемщикам, в связи с этим у них падает количество оформленных заявок и сделок", - добавил он.

Понизятся ставки или подешевеет жилье?

Все эксперты подчеркивают, что часть покупателей в этой ситуации переходит в категорию "ждунов", часть - использует механизм альтернативной сделки, когда требуется значительно меньшая сумма кредита. "70% сделок на вторичном рынке - альтернативные, когда человек продает одну квартиру и на вырученные деньги покупает другую; многие для доплаты используют заемные средства, но им не нужна ипотека на всю сумму покупки, поэтому не так уж много надо брать и не так уж страшна ставка 17%", - подчеркнул директор направления "Вторичный рынок" агентства "Инком-недвижимость" Сергей Шлома.

По его мнению, такие покупатели довольно спокойно смотрят на повышение ставок, так как рассчитывают впоследствии рефинансировать кредиты. Также он отметил, что при сохранении нынешних ставок по ипотеке снижение цен на вторичном рынке к весне 2024 года может достигнуть 10%, но коррекция будет постепенной.

Не ранее конца первого квартала 2024 года ожидают опрошенные ТАСС эксперты и снижения ключевой ставки Банка России. А значит, процент по ипотечным займам может начать понижение не раньше весны 2024 года. "К концу первого квартала 2024 года ожидаем начала снижения ключевой ставки и в течение года - ее поэтапного снижения до 12%. Коммерческие банки будут следовать за действиями ЦБ", - предположила Ибрагимова.

По мнению Гордейко, банки будут ждать сигналов ЦБ о прекращении ужесточения условий кредитования и дальнейшего роста ключевой ставки. "Если ЦБ перестанет давать такие сигналы, даже если не будет снижения ключевой ставки, банки начнут понижать процент по ипотечным кредитам", - считает он.