Мишустин сообщил, что в России ежегодно возводятся порядка 100 млн кв. м жилья

По словам премьер-министра, также благоустраивается много общественных пространств

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Около 100 млн кв. м жилья возводят в России ежегодно в последние несколько лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к выпускникам программы "Архитекторы.рф" на юбилейной конференции.

"Последние несколько лет в стране ежегодно вводится порядка 100 млн кв. м жилья. Возводятся новые микрорайоны, которые должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой", - сказал глава кабмина.

Он отметил, что также благоустраивается много общественных пространств, в прошлом году - свыше 50 тыс. объектов. Обновленные набережные, парки и центральные площади часто становятся излюбленным местом для отдыха местных жителей, точками притяжения для туристов, указал глава кабмина.

По его словам, строительная отрасль в стране динамично развивается: внедряются цифровые технологии, современные стандарты, и это ставит перед стройкомплексом более сложные и масштабные задачи. "И для их выполнения, конечно, нужны квалифицированные специалисты", - обратился Мишустин к участникам юбилейной конференции выпускников программы.

Премьер указал на важность улучшения качества жизни людей: "Это придаст импульс развитию экономики. Обеспечит приток инвестиций, расширение производств и загрузку смежных отраслей, а значит - создание рабочих мест".

О программе

"Особенно приятно отметить, что большинство обучающихся из малых городов и сельской местности. Которые хотят именно там формировать такие пространства, где жители интересно и разнообразно могут проводить свободное время. Гулять с детьми, заниматься спортом на оборудованных для этого площадках. Ходить по хорошо освещенным улицам. Такие простые и очевидные вещи тоже часть качества жизни человека", - указал Мишустин.

По его словам, с выпускниками курсов он ежегодно встречается в рамках форума "Комфортная среда" и всегда с интересом слушает идеи о новых проектах. "И вижу, что в программе участвуют не просто профессионалы в своей сфере, желающие развиваться дальше, а люди, которые искренне хотят преобразить город, село, в которых живут, сделать их лучше", - подчеркнул глава кабмина.

Мишустин отметил, что такие объединения очень важны, поскольку через них можно быстрее найти работников для участия в проектах, а для начинающих специалистов они являются хорошей стартовой площадкой.

Премьер выразил надежду на то, что выпускники программы продолжат трудиться в выбранной сфере. Он также поздравил их с окончанием курсов, пожелал творческих и профессиональных успехов.