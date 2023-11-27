В Подмосковье детям-сиротам выдали более 320 сертификатов на приобретение жилья

С 2024 года федеральным законодательством жилищный сертификат вводится для детей-сирот старше 23 лет

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Свыше 320 жилищных сертификатов предоставили детям-сиротам с начала текущего года в Московской области. С их помощью можно приобрести жилье в любом городе региона, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"С начала года выдано 320 жилищных сертификатов детям-сиротам. Из них реализовано 306, что составляет более 95%. Напомню, что сертификат позволяет оформить квартиру сразу в собственность, и ребенок может выбрать жилье в любом городе Подмосковья. Это очень удобно - выбирать квартиру по своим критериям", - процитировали в материале министра соцразвития региона Людмилу Болатаеву.

В пресс-службе напомнили, что со следующего года федеральным законодательством жилищный сертификат вводится для детей-сирот старше 23 лет. При этом в Подмосковье принят закон, допускающий предоставление сертификата на жилье с 18 лет.