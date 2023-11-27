Объем ввода многоквартирных домов в Белгородской области вырос на 44% за год

В 2022 году в регионе возвели 212,4 тыс. кв. м жилья

БЕЛГОРОД, 27 ноября. /ТАСС/. Около 305 тыс. кв. м многоквартирного жилья планируется построить в Белгородской области до конца 2023 года, что почти на 44% больше, чем в прошлом году. Общий объем ввода ИЖС и МКД в регионе составит порядка 850 тыс. кв. м, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"В текущем году на территории Белгородской области прогнозируется ввод 850 тыс. кв. м жилья, из них 544,9 тыс. кв. м составит ИЖС, 305,1 тыс. кв. м - МКД", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в региональном правительстве, в 2022 году в Белгородской области было введено на 44% меньше многоквартирного жилья - 212,4 тыс. кв. м. Индивидуального жилья было построено 628,2 тыс. кв. м. "В рамках формирования современного жилого фонда, а также для достижения целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" стоит задача развивать сектор строительства многоквартирного жилья. Это поможет снизить стоимость жилья и удовлетворить запрос белгородцев на доступные квартиры", - отметили в пресс-службе.

За 9 месяцев текущего года в регионе ввод в эксплуатацию составил 741,6 тыс. кв. м жилья - это 87% от запланированного объема.