На улице Уточкина в Новой Москве построят многофункциональный центр

В частности, на первом этаже здания запроектированы административные и служебные зоны, холл, а также помещения, где арендаторы смогут открыть кафе и магазины

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию на строительство многофункционального центра в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

"Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта "Многофункциональный центр" по адресу: улица Уточкина, з/у 10, поселение Рязановское, Новомосковский административный округ города Москвы", - говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, слова которой приводит пресс-служба, проектом предусмотрено возведение двухэтажного здания за счет средств инвестора и создание благоустроенного пространства на прилегающей к нему территории.

"На первом этаже здания запроектированы административные и служебные зоны, холл, а также помещения, где арендаторы смогут открыть кафе и магазины. Этажом выше появятся офисы, предприятия сферы услуг и торговли, также предусматривается отдельное помещение для фитнес-клуба", - добавили в ведомстве.

Согласно утвержденным проектным решениям, фасад многофункционального центра будет выполнен с применением модульных панелей и облицован алюминиевыми ламелями. Помимо этого, будет применяться витражное панорамное остекление в пол и окна с алюминиевым профилем.

Как отметила Яковлева, предусмотрен комплекс мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения на территорию и в здание нового многофункционального торгового центра.