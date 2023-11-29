В РФ более 100 тыс. ипотечных кредитов на ИЖС выдадут по итогам 2023 года

Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг сообщил, что за 10 месяцев 2023 года на строительство частных домов выдано порядка 90 тыс. кредитов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Более 100 тыс. ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) будет выдано в 2023 году, за 10 месяцев 2023 года на строительство частных домов выдано порядка 90 тыс. кредитов, сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

"Только за 10 месяцев этого года на строительство частных домов выдано порядка 90 тыс. кредитов на 388 млрд рублей - в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Совершенно точно говорю, около и даже больше 100 тыс. кредитов будет выдано по итогам года", - сказал он в ходе конференции "Как построить дом с выгодой".

По словам Гольдберга, о такой круглой цифре еще пару лет назад, когда ИЖС-ипотека составляла 0,1-1% от общего числа выданных кредитов, банки даже не мечтали. "Распространение льготных ипотечных программ на сектор ИЖС позволило значительно нарастить выдачу кредитов на этом рынке. Ставки льготные, 6-8%, в зависимости от программы". - пояснил он.

По мнению руководителя аналитического центра ДОМ.РФ, раскрыть дальнейший потенциал этого сегмента позволят стандартизация рынка и перевод его на цивилизованные рельсы. "В начале следующего года вступит в силу закон, разработанный при участии ДОМ.РФ, который распространит механизм счетов эскроу на ИЖС с привлечением подрядчиков", - добавил он.

В рамках пилотирования этого механизма Институт развития запустил программу субсидирования проектного финансирования для подрядчиков (корпоративные кредиты по ставке не выше 1% годовых), а Банк ДОМ.РФ дополнительно снизил ставку по ипотеке на 1% как по рыночным, так и по льготным программам. Благодаря механизму для граждан становятся более доступными стандартизированные типовые проекты, строящиеся в том числе по технологии домокомплектов, позволяющей возводить готовые дома в кратчайшие сроки - в среднем около месяца.

В настоящее время c помощью ипотеки в России строится каждый пятый дом, при этом, по оценкам Аналитического центра ДОМ.РФ, может возводиться каждый второй. "На наш взгляд, комплексный подход к развитию ИЖС должен включать формирование единой ипотечной программы, которая объединила бы все методы строительства частных домов: индустриальный - в рамках строительства организованных поселков, профессиональный - с привлечением аккредитованных подрядчиков", - считает Гольдберг.

Как это работает

Ранее в России было принято первое решение по новому механизму финансирования индивидуального жилищного строительства по договору подряда с использованием эскроу-счетов. Банк ДОМ.РФ одобрил компании "КСТ" (участник Федерации ИЖС) возобновляемую кредитную линию в размере 20 млн рублей для строительства индивидуальных жилых домов в Казани.

В настоящее время в Банк ДОМ.РФ поступило более 200 заявок для предоставления льготного финансирования проектов ИЖС. Чаще всего за финансовой поддержкой обращаются подрядные организации из Свердловской области, Московского региона, Челябинской области, Республики Татарстан и Краснодарского края.