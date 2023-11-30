На торги по аренде выставили помещение под бизнес в столичном районе Преображенское

Объект площадью 82,5 кв. м расположен на первом этаже исторического жилого здания

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Нежилое помещение на Преображенском Валу выставлено на городские торги по аренде, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

"Малый и средний бизнес приглашают на аукцион по аренде коммерческого помещения свободного назначения в районе Преображенское. Объект площадью 82,5 кв. м расположен на первом этаже исторического жилого здания. Заявку на участие в торгах можно подать до 4 декабря. С победителем подпишут договор на 10 лет", - сказал Щербаков, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что объект находится по адресу: Преображенский Вал, дом 24, корпус 3. Рядом есть остановки общественного транспорта, в пешей доступности - станция метро "Преображенская площадь" Сокольнической линии.

"Здание было построено в конце 1920-х годов и сейчас является частью памятника архитектуры "Жилой поселок "Преображенское". Будущему собственнику предстоит выполнять определенные обязанности по сохранению объекта культурного наследия", - добавили в департаменте.

Онлайн-аукцион состоится 7 декабря. Для участия необходимы регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.