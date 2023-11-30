На Дальнем Востоке в 2023 году начали строить в 1,7 раза больше жилья, чем в 2022-ом

Площадь застройки в ДФО с начала 2023 года достигла 2,7 млн кв. м

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Площадь многоквартирного жилья, строительство которого запустили с начала 2023 года на Дальнем Востоке, к концу ноября достигло почти 2,7 млн кв. м. Это более чем в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщила руководитель отдела исследований в жилищной сфере Аналитического центра ДОМ.РФ Мария Жолобова.

"В течение года застройщики активно выводили на рынок новые проекты, ориентируясь на высокий спрос. На 22 ноября объем новых проектов, запущенных с начала года, составил 2,7 млн кв. м", - сказала она на конференции "Развитие жилищного строительства в ДФО". Из представленных ею материалов следует, что в 2022 году за этот период запустили 1,5 млн кв. м.

При этом, по ее данным, ввод жилья в ДФО по итогам января-октября 2023 года вырос на 15% против 10 месяцев 2022 года почти до 3,3 млн кв. м. Жолобова отметила, что эта динамика значительно опережает среднероссийскую: так, по данным Росстата, площадь введенного в России жилья в январе-октябре 2023 года снизилась на 1,8% за год до 86,2 млн кв. м.

По словам эксперта, в 2023 году драйвером роста ввода жилья на Дальнем Востоке впервые стал многоквартирный сегмент. Однако ИЖС по-прежнему превалирует в объеме ввода в эксплуатацию: по итогам января-октября его доля составила около 57,6% - 1,9 млн кв. м.

"После запуска "Дальневосточной ипотеки" ввод жилья в регионе стабильно растет на 15-20% в год. С 2019 года ввод увеличился примерно в 1,5 раза", - отметила Жолобова.

Объем выданной за январь - сентябрь 2023 года на Дальнем Востоке ипотеки вырос в два раза относительно 9 месяцев 2022 года до 378 млрд рублей (90 тыс. кредитов), подсчитали в ДОМ.РФ. Из них 50 тыс. ипотек на 230 млрд рублей были оформлены по программам с государственной поддержкой.