На западе Москвы возведут спорткомплекс РАНХиГС на месте долгостроя

В составе комплекса будет множество спортивных залов и бассейн с водолечением

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) появится на месте долгостроя на проспекте Вернадского. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Объект расположится по адресу: проспект Вернадского, д. 84, корп. 4.

"На месте долгостроя построят четырехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, площадью около 20 тыс. кв. м, в составе которого будет множество спортивных залов и бассейн с водолечением. В настоящее время застройщиком формируется пакет документов для получения разрешения на строительство", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что на этом месте был долгострой РАНХиГС, работы по нему были начаты в 2004 году в рамках инвестиционного контракта, а в 2012 году на этапе монтажа каркаса здания строительство приостановилось, с недобросовестным застройщиком велись судебные тяжбы.

"В целях решения вопроса с данным долгостроем объект включили в перечень объектов незавершенного строительства/ долгостроя для рассмотрения на оперативной группе в комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы", - отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что работа по сокращению объектов незавершенного строительства осуществляется с 2011 года. За это время оперативной группой по сокращению объектов незавершенного строительства решены вопросы по 659 объектам. Из них 189 объектов введены в эксплуатацию, на 265 объектах возобновлена работа, на 205 площадках демонтированы конструкции, территории приведены в порядок и благоустроены.