ЦБ сообщил о росте выдачи ипотеки на новостройки в России в сентябре на четверть

Согласно материалам Банка России, это обусловлено ожиданием повышения первоначального взноса и процентной ставки

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Выдача ипотечных кредитов на приобретение строящего жилья выросла в сентябре 2023 года более чем на 25%, что обусловлено ожиданием повышения первоначального взноса и процентной ставки, говорится в материалах Банка России.

"В сентябре было выдано 93 тыс. ИЖК по ДДУ [ипотечные жилищные кредиты под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве] на сумму 464,5 млрд рублей (+25,8% за месяц), что составляет практически половину совокупной выдачи ипотеки (48,6 против 43,5% месяцем ранее)", - сказано в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования, размещенном на сайте Центробанка.

По мнению экспертов ЦБ, такой рост может быть связан со стремлением получить кредит до повышения минимального первоначального взноса и ожиданием, что ставки по программам господдержки повысятся после сокращения субсидий банкам по таким кредитам. "За счет наращивания кредитования по льготным программам возросли выдачи ипотеки на приобретение строящегося жилья, более 90% которых попадают под программы господдержки", - отмечено в исследовании. При этом совокупный объем кредитов, выданных по программам господдержки, в сентябре увеличился более чем на четверть, до 652,4 млрд рублей (+28,0% за месяц), достигнув максимума за весь период действия программ.

В то же время предоставление ипотеки на приобретение готового жилья в сентябре возросло только на 2,2% по объему (выдано 145,2 тыс. кредитов на 490,7 млрд рублей).

По данным Центробанка, в сентябре было выдано 93 тыс. ИЖК по ДДУ на сумму 464,5 млрд рублей (+25,8% за месяц), что составляет практически половину совокупной выдачи ипотеки (48,6 против 43,5% месяцем ранее). В целом, выдачи ипотеки второй месяц подряд были рекордно высокими. "Кредитные организации предоставили 238,2 тыс. рублевых ИЖК на сумму 955,2 млрд рублей, что на 12,5%, или более чем на 100 млрд рублей, превышает объем выдачи в августе", - уточняется в документе.

Эксперты ЦБ, ссылаясь на данные ДОМ.РФ, прогнозируют снижение активности на рынке ипотечного кредитования, в том числе по льготным программам, в последующие месяцы. "По программам господдержки в первые три недели октября предоставлено ИЖК на сумму около 340 млрд рублей, что примерно на 27% ниже данного показателя за аналогичный период сентября" - заявили они.