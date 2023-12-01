Приморье стало лидером по энергоэффективному строительству на Дальнем Востоке

Вторую и третью строчку рейтинга занимают Хабаровский край и Амурская область

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Строители возвели более 230 объектов с использованием энергоэффективных технологий и материалов в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

"В Приморском крае таких объектов 234 - это лучший показатель на Дальнем Востоке. Вторую и третью строчку рейтинга занимают Хабаровский край и Амурская область: 126 и 65 "зеленых" объектов соответственно", - рассказали специалисты министерства строительства Приморского края.

Также специалисты добавили, что строители и девелоперы все чаще используют экологичные технологии в строительстве зданий, применяя целую совокупность мер, направленных на минимизацию ущерба природе. Туда входит энергоэффективность, ответственный выбор земельного участка, подбор экологически безопасных материалов для строительства, а также предоставление безопасной и комфортной среды.

В Приморье объем строительства жилья в 2023 году вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом и составил 1 млн кв. м. По национальном проекту "Жилье и городская среда" в регионе необходимо сдать не менее 1,1 млн кв. м жилья в текущем году.