Кабмин направит еще более 480 млн рублей на обеспечение жильем инвалидов

Дополнительное финансирование позволит улучшить жилищные условия более 400 семей из 16 регионов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российское правительство дополнительно выделяет в 2023 году свыше 480 млн рублей на обеспечение жильем нуждающихся в нем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, дополнительное финансирование позволит улучшить жилищные условия более 400 семей из 16 регионов.

Сейчас в России инвалиды или семьи, имеющие детей-инвалидов, могут получить жилье по договору социального найма или в собственность, а также единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья. Размер этой выплаты рассчитывается индивидуально. Он зависит от величины минимальной площади на одного человека, установленной в том или ином субъекте, нормативной стоимости квадратного метра в регионе, количества членов семьи и других факторов, поясняют в кабмине.

Жилье можно получить или приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке, а средства единовременной соцвыплаты могут быть направлены на первоначальный взнос по ипотечному кредиту или уплату долга по ипотеке.

Работа по данному направлению ведется в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".