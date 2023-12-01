Права почти 850 дольщиков восстановят в Химках до конца года

Разрешение на ввод в эксплуатацию получили пять корпусов ЖК "Митино Дальнее" в деревне Брехово

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Около 850 участников долевого строительства в городском округе Химки получат ключи от квартир или компенсационные выплаты до конца текущего года, об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

"При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева усиленными темпами решаем проблему "замороженных строек". За последние пять лет почти 4,5 тыс. семей получили ключи от квартир. В этом году планируем восстановить права еще 849 граждан за счет ввода в эксплуатацию ЖК "Белый город" и "Митино Дальнее", а также выплатить компенсации участникам долевого строительства ЖК "Дом у реки", - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его слова привели в пресс-службе.

В администрации отметили, что разрешение на ввод в эксплуатацию получили пять корпусов ЖК "Митино Дальнее" в деревне Брехово. Квартиры получат более 600 семей. До конца года планируется ввод в эксплуатацию еще трех домов, квартиры получат еще 266 дольщиков.

В пресс-службе добавили, что строительство ЖК "Митино Дальнее" началось в 2014 году застройщиком ООО "Даналит", спустя пять лет объявившим себя банкротом. Работы возобновили в 2020 году. В марте 2021 года права на завершение строительства были переданы Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.