Почти 16 тыс. жителей Северного округа Москвы получили новое жилье по реновации

Мэр Сергей Собянин подчеркнул, что параллельно в округе создается необходимая социальная инфраструктура

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Около 16 тыс. москвичей, проживающих на севере столицы, получили новое жилье в рамках программы реновации. Из них около 3,4 тыс. человек заключили договоры на новые квартиры с начала 2023 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Комфортное жилье по программе реновации получили около 15,9 тыс. жителей Северного округа. Из них порядка 3,4 тыс. заключили договоры на новые квартиры в 2023 году", - написал мэр в Telegram-канале.

Он добавил, что на севере города под заселение передано 35 новостроек, еще три введены в эксплуатацию и готовятся к заеду москвичей. "Сейчас строим 30 домов, 27 - проектируем", - рассказал мэр.

Собянин подчеркнул, что параллельно в округе создается необходимая социальная инфраструктура. Так, в Западном Дегунине ведется строительство школы на 1 050 учеников и детского сада на 150 детей. Кроме того, по программе стимулирования создания мест приложения труда в Головинском районе появятся блок начальных классов на 300 мест и детский сад на 150 воспитанников, а в Молжаниновском районе - детский сад с бассейном, который смогут посещать 350 детей.