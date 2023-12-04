Первый этап программы реновации на юге Москвы выполнили почти на 72%

В Южном административном округе столицы в программу включено 378 домов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Первый этап переселения по программе реновации в Южном административном округе (ЮАО) Москвы выполнен на 71,4%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Южный округ - один из первых, где началось переселение в рамках программы реновации. На данном этапе программы 25 новостроек в округе введены в эксплуатацию, из которых 24 - уже заселяются. Первый этап переселения в округе завершен в трех районах: Бирюлево Западное, Донской, Чертаново Южное", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что в Южном административном округе столицы в программу реновации включено 378 домов.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что во всех районах ЮАО, где есть дома по программе реновации, уже начато переселение. "Сейчас жители 76 домов находятся в процессе переселения или расселены. Больше всего таких зданий расположено в районе Царицыно", - добавил Левкин.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, программа реновации на юге столицы идет в 10 районах. "Правообладателями квартир в современных новостройках стали уже почти 11,3 тыс. жителей Южного административного округа. Из них 3,6 тыс. москвичей - в Царицыне, свыше 1,7 тыс. - в Нагатинском Затоне, более 1,5 тыс. - в районе Нагорный. Кроме того, около 1 тыс. москвичей заключили договоры на новое жилье в Донском районе и свыше 800 - в Бирюлеве Западном", - заключил Гаман.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - это более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей. Первые новоселы переехали в новые дома по реновации в феврале 2018 года.