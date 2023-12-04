В Москве на улице Шеногина построят жилой комплекс

На жилых этажах предусмотрена 451 квартира, от одной до пяти комнат

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Проект строительства жилого комплекса в районе Хорошево-Мневники утвердили в столице. Запланировано возведение двух жилых корпусов с подземным паркингом на улице Шеногина (з/у 2/25), сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

"Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта "Жилой комплекс № 8" по адресу: ул. Шеногина, з/у 2/25, <...>, район Хорошево-Мневники, Северо-Западный административный округ города Москвы", - говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, слова которой приводит пресс-служба, два корпуса будут объединены между собой одноэтажной пристройкой, где, как и на первых этажах зданий, будут размещаться помещения общественного назначения. На жилых этажах предусмотрена 451 квартира, от одной до пяти комнат.

"В холлах для жильцов появятся специальные комнаты для мойки лап домашних животных и колясочные. Также проектом предусмотрены переговорные, коворкинг и помещение для корреспонденции. На территории оборудуют детские площадки, места для отдыха, прогулок и занятий спортом. В рамках благоустройства специалисты высадят деревья, кустарники, разобьют газоны", - добавили в Москомэкспертизе.

По словам главы экспертного ведомства, проектные решения в рамках как строительства жилого комплекса, так и благоустройства территории, обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения для маломобильных групп населения. Кроме того, территории предусматриваются специальные места отдыха, оборудованные навесом и скамьей.