Более 11 тыс. граждан РФ купили квартиры в Грузии после 24 февраля 2022 года

В 2022 году 5 424 россиян приобрели недвижимость в стране, за 11 месяцев 2023 года - 5 784 человека

ТБИЛИСИ, 4 декабря. /ТАСС/. Более 5,4 тыс. граждан России приобрели в Грузии квартиры в 2022 году после 24 февраля, еще более 5,7 тыс. - в текущем году. Об этом говорится в ответе Минюста Грузии на запрос председателя оппозиционной парламентской фракции "Единое национальное движение" Тинатин Бокучавы.

Согласно представленным Минюстом данным, которые опубликованы на сайте парламента Грузии, в 2022 году после 24 февраля квартиры купили 5 424 гражданина России, участки земли - 1 625. За 11 месяцев текущего года число россиян, купивших в Грузии квартиры, составило 5 784, а тех, кто приобрел землю, - 1 872.

Для сравнения, в 2021 году граждане России зарегистрировали 3 496 единиц недвижимости в республике.

По данным МВД Грузии, в 2022 году в страну въехали более 860 тыс. россиян, при этом выехали около 800 тыс. Таким образом, число мигрантов составило около 60 тыс. По данным за три квартала текущего года, число выездов россиян из Грузии примерно на 20 тыс. превысило число въездов в страну.