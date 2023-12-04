В Подмосковье планируют восстановить права более 3 тыс. дольщиков до конца года

В настоящее время обеспечены жильем или выплатами 113,6 тыс. человек

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. участников долевого строительства в Московской области смогут получить ключи от своих квартир или компенсационные выплаты до конца текущего года. Благодаря этому проблема обманутых дольщиков будет полностью решена в регионе, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Вы знаете, что был принят блок законопроектов, который позволяет сегодня вести строительство многоквартирных домов с гарантией предоставления жилья - это так называемые эскроу-счета, система проектного финансирования. До 1 января по поручению нашего президента мы должны закрыть в Московской области тему обманутых дольщиков. На прошлой неделе вышло постановление, которое позволяет нам осуществить все выплаты. Я хотел бы сказать слова благодарности нашему федеральному правительству - и Минфину, и строительному блоку, Марат Шакирзянович Хуснуллин [заместитель председателя правительства Российской Федерации] занимался этим вопросом лично. Нам осталось достроить небольшое количество домов, восстановить права более 3 тыс. дольщиков", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе рассказали, что всего от недобросовестных застройщиков в Московской области пострадали около 117 тыс. человек в 48 городских округах. В настоящее время обеспечены жильем или выплатами 113,6 тыс. человек. Так, в этом году положительно решен вопрос по 242 проблемным объектам, среди них ЖК "Лайково", "Белые росы", "Видный город", "Пятиречье", "Восточный", "Дмитров Парк", "Булатниково", "Пушкарь".

Уточняется, что до конца 2023 года еще 2,3 тыс. человек получат ключи от квартир, а 1,1 тыс. - выплаты.

"Сейчас в строительстве находятся 69 домов. На ежедневном контроле стройнадзора - каждый из них. У нас составлен график по выдаче заключений о соответствии строительству и разрешений на ввод. Шесть ЖК введем до 15 декабря, отдельные дома - до 25 декабря. А по 46 домам будут выплачены компенсации. Хотелось бы дополнительно поблагодарить правоохранительный блок, прокуратуру Московской области - коллеги сопровождали нас все время, и сейчас местные прокуроры присутствуют на объектах, которые находятся в стройке, и контролируют работы", - сказал первый зампред правительства Подмосковья Максим Фомин, его слова привели в пресс-службе.