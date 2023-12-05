В "Авито" отметили среднерыночные цены половины квартир на вторичном рынке Москвы

По данным аналитиков, в Уфе такой статус имеют 36% объектов старого фонда, в Ростове-на-Дону и Красноярске - по 35%

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Половина квартир вторичного рынка Москвы сейчас продается по выгодным рыночным ценам, сообщила пресс-служба "Авито Недвижимости".

"На "Авито Недвижимости" выросла доля квартир вторичного рынка России, которые продаются по рыночной цене. Среди российских городов-миллионников найти квартиру по выгодной средней рыночной цене в старом фонде проще всего в Москве, где таких объектов вторичного рынка ровно половина", - говорится в сообщении пресс-службы.

Аналитики платформы изучили, в каких российских мегаполисах выше доля квартир в старом фонде, соответствующих среднерыночным ценам города. В Уфе такой статус имеют 36% объектов старого фонда, в Ростове-на-Дону и Красноярске - по 35%. Меньше всего квартир, продающихся по рыночной цене, в Санкт-Петербурге (28%) и Омске (29%).

По мнению руководителя направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергея Хахулина, это значит, что собственники недвижимости пытаются адаптироваться к рынку и аккуратнее относятся к ценообразованию. "Полгода назад, до повышения ипотечных ставок на вторичную недвижимость, доля таких квартир в городах-миллионниках была меньше - в среднем по городам 27%" - приводит пресс-служба его комментарий.

При этом, по данным классифайдера, с начала 2023 года стоимость квартир на вторичном рынке выросла во всех городах-миллионниках России в среднем на 12%.