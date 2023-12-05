В Мариуполе сдали первый жилой дом под льготную ипотеку

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что четырехэтажный дом площадью свыше 3 200 кв. м возвели за год

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Четырехэтажный дом на 51 квартиру, построенный под программу льготной ипотеки, сдали в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

"В Мариуполе сдали первую многоэтажку, построенную под программу льготной 2% ипотеки. Четырехэтажный дом площадью более 3 200 кв. м возвели за год. В нем 51 квартира, и все они уже распроданы, что говорит о востребованности этого механизма господдержки", - написал он.