В новостройку по реновации в Зюзине начали переезжать более 230 москвичей

Первый этап программы реновации в районе выполнен на 90%

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Дом № 2 на Керченской улице в районе Зюзино на юго-западе столицы передан под заселение в рамках программы реновации, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"В новостройку начали переезжать жители из домов по адресам: улица Перекопская, дома 4 и 8", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба.

Он уточнил, что для жителей расселяемых домов работает центр информирования по переселению. В нем новоселы смогут получить консультации от профильных специалистов и оформить необходимую документацию для переезда в новые квартиры.

"Департамент городского имущества направил письма с предложением равнозначных квартир в новостройке на Керченской улице 233 жителям двух старых домов. <...> Всего в Зюзине с 2021 года, когда в районе началась программа реновации, ключи от нового жилья получили более 2,9 тыс. человек", - отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

О новостройке

Левкин подчеркнул, что новостройка на Керченской улице возведена по индивидуальному проекту. Фасады здания выполнены из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На первом этаже предусмотрены помещения для размещения коммерческих объектов. Во входных группах предусмотрены помещения для консьержа и колясочная.

Всего в доме 147 квартир: 34 одно-, 100 двух- и 13 трехкомнатных, из которых две приспособлены под нужны маломобильных граждан. Также на территории вокруг дома создана среда, адаптированная под потребности маломобильных групп населения и родителей с колясками.

Кроме того, возле дома обустроены детские и спортивная площадки, а также зоны для отдыха жителей. Территория озеленена: высажены деревья и кустарники, обустроены цветники и газоны.

Руководитель департамента резюмировал, что в Зюзине под заселение передано 11 новостроек, обеспечено начало расселения 18 домов, из которых 11 полностью освобождены. Первый этап программы реновации в районе выполнен на 90%.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.