В РФ с начала года на средства ФНБ ввели почти 300 объектов инфраструктуры ЖКХ

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, благодаря этому качественными коммунальными услугами обеспечили порядка 2,6 млн человек

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Почти 300 объектов коммунальной инфраструктуры ввели в России с начала 2023 года на средства льготных займов Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Для обновления объектов ЖКХ правительство утвердило несколько инструментов поддержки, в том числе программу модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием средств ФНБ.

"За 11 месяцев этого года в 28 регионах страны построено, реконструировано или модернизировано 295 объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе более 242 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. Благодаря этому качественными коммунальными услугами обеспечено порядка 2,6 млн человек", - приводятся в материалах слова вице-премьера.

Хуснуллин отметил, что программа началась в 2022 году и уже показала свою эффективность. В результате модернизации значительно снижается аварийность объектов ЖКХ, увеличивается их срок службы, а также повышается энергоэффективность. Оператором этого механизма выступает ППК "Фонд развития территорий".

В целом по этой программе планируется построить и реконструировать 1,3 тыс. объектов инфраструктуры, из них 1 776 км инженерных сетей, отметил, в свою очередь, генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, чьи слова приводятся на сайте кабмина.