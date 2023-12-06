На Варшавском шоссе в Москве построят еще один дом для участников программы реновации

Для переезда новоселов подготовят 331 квартиру от одной до пяти комнат

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Проект новостройки по реновации в Донском районе получил положительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории" по адресу: Варшавское шоссе, з/ у 8/10 (Варшавское ш., вл.8А-10А), Донской район, Южный административный округ города Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дом будет двухсекционным, с подземным паркингом. Для переезда новоселов подготовят 331 квартиру от одной до пяти комнат. В каждой выполнят не только отделку, но и установят осветительное оборудование, выключатели, сантехнику, а также кухонные мойки и электрические плиты.

"Предусматривается устройство проездов, автостоянок, разворотной площадки для легковых автомобилей. Для пешеходов будут созданы тротуары, в том числе доступные для маломобильных групп населения. Для проведения досуга оборудуют детские и спортивные площадки, места для отдыха. Территория вокруг дома будет освещена и оборудована скамейками, урнами и шумозащитным экраном. В ходе озеленения специалисты разобьют газоны, высадят деревья, кустарники, цветы", - добавила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, слова которой приводит пресс-служба.