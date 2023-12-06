В Хабаровске "дальневосточный квартал" построят два девелопера

Под комплексную жилую застройку в Железнодорожном районе города предусмотрено почти 46 га

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Девелоперские компании DARS и UNIKEY будут строить "дальневосточный квартал" в Хабаровске, сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе прямой линии.

"Площадка огромная на Аэродромной уйдет под стройку большого, важного, красивого микрорайона. Там у нас коллаборация крупных застройщиков. Мы, кстати, с обоими подписали <...> соглашение - DARS и UNIKEY", - сказал Дегтярев. По информации Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), набсовет территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" утвердил итоги конкурсного отбора застройщиков программы по созданию качественного и доступного жилья "Дальневосточный квартал" в Хабаровске. Победителем стала компания СЗ "Дальневосточный" - партнерский проект этих двух компаний.

Под комплексную жилую застройку в Железнодорожном районе города предусмотрено почти 46 га.

По словам губернатора, планируется построить больше 300 тыс. квадратных метров жилья, 35% из них предоставят к выкупу для социальных нужд. "Это очень хорошее предложение. Собственно, это и было главным предметом торга и реализации проекта "Дальневосточный квартал". Кто даст ниже цену, по которой государство купит жилье для многодетных, для социальных работников, докторов, педагогов и всех, кто нуждается", - сказал Дегтярев. Около 50 тыс. квадратных метров будет построено в течение первых двух лет. На будущий год предусмотрено 4,6 млрд рублей по президентской субсидии на инженерную инфраструктуру. Комплексная застройка должна будет включать социальную инфраструктуру, в том числе три детских сада на 800 мест и школу на 1 200 учеников, уточняется в сообщении КРДВ.

Программа "Дальневосточный квартал" была разработана в 2021 году Минвостокразвития РФ для поддержки проектов масштабной застройки в городах на Дальнем Востоке. В частности, она нацелена на создание нового уровня комфортной городской среды и формирование условий для обеспечения жителей новым жильем по справедливой цене.