Почти 90 объектов недвижимости передали муниципальным образованиям Подмосковья

Глава министерства имущественных отношений региона Наталья Адигамова отметила, что каждый переданный в собственность городских округов объект будет приведен в надлежащий вид и использован администрацией в своих целях

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Муниципальные образования Московской области с начала 2023 года получили в собственность 88 объектов недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Министерство имущественных отношений Московской области в 2023 году передало в собственность муниципальных образований 88 объектов капитального строительства, находящихся в казне региона", - говорится в сообщении.

Как уточнила глава министерства Наталья Адигамова, каждый переданный в собственность городских округов объект будет приведен в надлежащий вид и использован администрацией в своих целях. "Перспективы вовлечения имущества в хозоборот есть, и некоторые муниципалитеты даже приступили к реализации своих задумок", - цитирует ее пресс-служба.

Адигамова добавила, что в одном из переданных областных зданий в Павловском Посаде планируют разместить экспозицию, посвященную кинематографу Московской области, которая будет являться дополнительным выставочным пространством музея "Княжий Двор" Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса.

Еще в одном здании, переданном Егорьевску, разместится служба благоустройства. Здание старинное, ранее там было пожарное депо. Кроме того, не используемое в течение долгого времени общежитие в Орехово-Зуеве местная администрация планирует выставить на аукцион, и уже есть претенденты, готовые его купить и сделать там корпоративное общежитие, отметила министр.