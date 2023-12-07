Мосгосстройнадзор разрешил строительство центра инноваций и импортозамещения в ТиНАО

Новый Центр инноваций и импортозамещения позволит создать примерно 230 рабочих мест на территории столицы к июлю 2025 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенское Новомосковского административного округа. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На базе нового комплекса будут созданы специализированные площадки для развития высокотехнологичных производств, исследовательской деятельности и разработки инновационной отечественной продукции. В трехэтажном здании общей площадью более 14,6 тыс. кв. м смогут разместиться компании из различных отраслей, например, электроники, машиностроения или IT-сектора", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что здание центра будет состоять из 20 обособленных секций с отдельными входами. В каждом блоке предусмотрены раздевалки, научно-исследовательские помещения, административные кабинеты и комнаты приема пищи. "При отделке фасадов планируется использовать сочетание графитово-серых сэндвич-панелей и вертикальных металлических ламелей белого цвета, а также витражное остекление. Кроме того, проектом предусмотрено, обеспечение безбарьерной среды для маломобильных групп населения", - приводятся в тексте слова председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

Он добавил, что на прилегающей территории также запланировано устройство проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, плоскостных стоянок для легковых и грузовых автомобилей. На участке установят малые архитектурные формы и разобьют газоны, смонтируют ограждение и наружное освещение. Объект будет возведен в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда по адресу: квартал № 100 между Остафьевским шоссе и Троицкой улицей.

"Новый Центр инноваций и импортозамещения <...> позволит создать примерно 230 рабочих мест на территории столицы к июлю 2025 года. В настоящий момент в городе заключены соглашения с инвесторами, в рамках которых будет построено 3 млн кв. м коммерческой недвижимости. На них будет создано около 120 тыс. рабочих мест", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Как заверил Войстратенко, после получения от застройщика извещения о начале строительно-монтажных работ, инспекторы составят график проверок. Для проведения лабораторно-инструментальных исследований к ним привлекут специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ ЦЦЭИИСЦ). Они помогут оценить надежность строительных конструкций и качество применяемых материалов.