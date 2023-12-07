На ул. Байкальской в Москве построят три корпуса с зелено-песочными фасадами по реновации

Новостройка располагается в 10 минутах от станции метро "Щелковская"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Три дома с зелено-песочными фасадами для переселения участников программы реновации введут в эксплуатацию в столичном районе Гольяново в 2025 году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Гольяново по адресу улица Байкальская, владение 28 в 2025 году введут в эксплуатацию три жилых корпуса для переселения по программе реновации с фасадами в зелено-песочной гамме. Фасад здания облицуют фиброцементными панелями жемчужно-белого и светло-серого оттенков. Акцентным цветом выступит бирюзовый: им оформят первый этаж корпусов и вставки между окнами. Динамичная этажность зданий оживит жилой комплекс и гармонично "впишется" в инсоляцию и облик района. В настоящее время ведутся работы по устройству подземной части здания", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента строительства.

Отмечается, что новостройка располагается в 10 минутах от станции метро "Щелковская". Здание будет состоять из трех корпусов, объединенных подземным паркингом. Всего здесь будет 721 квартира (однокомнатных - 206, двухкомнатных - 356, трехкомнатных - 159). Одиннадцать квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

"В вестибюле жилой части разместятся: комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами в каждом корпусе установят лифты грузоподъемностью 1 тыс. кг и 630 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрен в один уровень с поверхностью земли - мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года", - добавили в пресс-службе.

Корпуса выстроят вокруг двора, что должно создать приватную озелененную территорию для будущих жильцов. Здесь установят детские и спортивные площадки, а также сделают зоны отдыха, заключили в департаменте.