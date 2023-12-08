Открылся прием заявок на Архитектурную премию Москвы 2024

Заявки принимаются до 15 февраля

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Новый сезон главной премии для архитекторов, работающих в Москве, стартовал. Заявки на участие от проектных организаций, получивших свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения (АГР) объектов в течение 2023 года, принимаются до 15 февраля 2024 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Продвижение лучших современных проектов повышает вес архитектурной составляющей города. Программа обновления архитектурного облика Москвы, результаты которой мы сегодня наблюдаем была бы невозможна без ее продвижения в общественном поле, и ежегодная премия, учрежденная при поддержке мэра Сергея Собянина, повышает интерес к столичной архитектуре", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства столицы.

Заммэра отметил, что премия набирает популярность, с каждым годом растет конкуренция: проектов-участников становится больше, а средний уровень их заметно повышается.

Главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов уточнил, что принять участие в конкурсе можно, заполнив форму заявки на официальном сайте. В анкете нужно указать авторский коллектив, регистрационный номер свидетельства АГР, название объекта, сведения об организации и контакты. "С текущего года количество номинаций увеличилось до 12. Половину из них составляют объекты социального назначения - школы, детские сады, медицинские, спортивные и культурные центры, а также дома по программе реновации, объекты транспортной инфраструктуры. Проектная организация может подавать несколько заявок одновременно", - добавил он.

Итоги конкурса на архитектурную премию традиционно подводятся летом, церемония награждения приурочена к международному празднику - Дню архитектора 1 июля. С критериями оценки проектов можно ознакомиться на сайте mosarchawards.ru. В состав экспертного совета премии входят ведущие российские архитекторы, представители профильных СМИ, девелоперских структур и деятели культуры.