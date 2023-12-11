В Петропавловске-Камчатском в 2025 году построят жилой комплекс с арендными квартирами

Он будет рассчитан на 160 семей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Жилой комплекс комфорт-класса построят в Петропавловске-Камчатском в 2025 году для последующей передачи половины от общего числа квартир получателям арендного жилья. Планируется, что комплекс будет рассчитан на 160 семей, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"ЖК комфорт-класса на 160 семей будет построен на улице Арсеньева в Петропавловске-Камчатском. При этом 50% жилого фонда будет передано жителям в рамках программы "Доступное арендное жилье в ДФО", реализуемой ДОМ.РФ совместно с Минвостокразвития и Минстроем России. Программа рассчитана на молодых специалистов востребованных профессий. Ввести объект в эксплуатацию планируется в первом полугодии 2025 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что застройщик данного жилого комплекса получил кредитную линию в размере 900 млн рублей в банке ДОМ. РФ. Это первый проект в регионе, реализуемый с привлечением проектного финансирования банка.

В программе "Доступное арендное жилье в ДФО" принимают участие все 11 регионов Дальнего Востока. Квартиры в домах будут готовы для заселения с отделкой и меблировкой по стандартам качества ДОМ.РФ.