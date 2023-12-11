Путин пообщался с первыми обладателями арктической ипотеки

Президент, в частности, предложил обсудить, что нужно дополнительно сделать для того, чтобы такая поддержка была эффективной и необременительной

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Архангельск пообщался по видеосвязи с первыми получателями арктической ипотеки.

Глава государства предложил обсудить, что нужно дополнительно сделать для того, чтобы такая поддержка была эффективной и необременительной, а также поговорить о качестве жилья и социальной инфраструктуры. "Имею в виду и транспортную [инфраструктуру], как въезжать в те места, где вы живете, как туда добираться. Хотел бы услышать ваше мнение по поводу нужного количества торговых точек, детских садов, как быстро и каким образом можно добраться до учреждений здравоохранения, и [услышать] все, что связано с обеспечением нормальной, комфортной жизни", - перечислил Путин.

"Я вас прошу помочь мне в той работе, которая предстоит с коллегами при обсуждении вопросов подобного рода", - добавил президент.

В завершение встречи он обратился к участникам: "Я хочу всем вам пожелать счастья в новых домах, в новых квартирах и всего самого доброго вам и вашим детям, и прибавления в семействах. С наступающим вас Новым годом. Спасибо вам большое за ваши предложения и советы".

Об арктической ипотеке

Программа льготной арктической ипотеки стартовала в конце ноября, а первые займы начали выдавать уже в декабре этого года. Льготные кредиты по ставке до 2% на строительство или покупку жилья доступны людям, которые проживают в регионах Арктической зоны. Максимальная сумма льготного займа по этой программе составляет 6 млн рублей.

Решение о распространении льготной ипотечной программы на северные регионы страны было принято по поручению Путина. Глава государства дал его по итогам совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Арктической зоны в июле нынешнего года. Эта программа стала частью ранее существовавшей "Дальневосточной ипотеки", которая сейчас называется "Дальневосточная и арктическая ипотека".