В Карелии досрочно расселили признанное аварийным до 2017 года жилье

По словам главы регионы Артура Парфенчикова, вопрос с расселением является "очень серьезной проблемой для всей Арктики и для Карелии в том числе"

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Карелия досрочно завершили программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, опережение от графика составило около двух лет. Об сообщил глава региона Артур Парфенчиков в ходе совещания по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ, которое провел в Архангельске президент России Владимир Путин.

"Мы досрочно, на два года раньше срока, завершили этап расселения до 2017 года, это 160 тыс. квадратных метров. До 2017 года муниципалитеты с опаской, осторожно шли на процедуру признания жилья аварийным, потому что побаивались остаться с этой проблемой один на один", - сказал Парфенчиков.

По словам Парфенчикова, вопрос с расселением аварийного жилья является "очень серьезной проблемой для всей Арктики и для Карелии в том числе".

В конце лета власти Республики Карелия получили из федерального бюджета 625 млн рублей на расселение аварийного жилья, которое было признано таковым до 2017 года. Полученные средства власти Карелии направили на завершение мероприятий по расселению, а также на компенсацию роста стоимости строительных материалов.