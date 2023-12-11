Путин призвал не занижать стоимость 1 кв. м при расселении аварийного жилья

По словам президента, "стоимость 1 кв. м - конкретный вопрос, нельзя делать вид, что его не существует"

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о важности адекватной оценки стоимости 1 кв. м при расселении аварийного жилья.

Глава государства провел совещание по развитию опорных пунктов Арктической зоны. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил увеличить стоимость 1 кв. м, на основании которой выделяются лимиты на расселение такого жилья.

"Стоимость 1 кв. м - конкретный вопрос, нельзя делать вид, что его не существует, это абсолютно точно", - прокомментировал Путин. "Что мы сами себя обманываем? Ставим заниженные цифры. <...> Давайте будем из объективных обстоятельств исходить и планировать в соответствии с тем, что мы имеем и можем сделать", - добавил президент.

Минстрой РФ регулярно утверждает нормативы стоимости жилья для регионов, которые применяются для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

При этом, несмотря на то, что норматив регулярно повышается, он все равно остается ниже рыночной цены. Так, на II полугодие нынешнего года этот показатель составлял 93 457 рублей, а в первом полугодии - 88 737 рублей.

В ноябре Минстрой предложил повысить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2024 года до 97 547 рублей. Тем же приказом предлагается утвердить показатели по конкретным регионам. По информации, приведенной в документе, в Москве эта сумма составит 170,5 тыс. рублей за 1 кв. м, в Подмосковье - 146,6 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге - 165,3 тыс. рублей, в Ленинградской области - 138,4 тыс. рублей. Наименьшей, по оценке Минстроя, является стоимость 1 кв. м в Кабардино-Балкарской Республике - 45,9 тыс. рублей.