В Карелии заявили, что четверть аварийного жилфонда региона находится в Арктической зоне

По словам главы региона Артура Парфенчикова, вопрос с расселением является "очень серьезной проблемой для всей Арктики и для Карелии в том числе"

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Карелия выявили и официально признали аварийными около 250 тыс. кв. м жилья, расположенного на территории шести муниципальных образований, которые входят в Арктическую зону России, что составляет четверть от всего объема аварийного жилого фонда региона. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе совещания по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ, которое провел в Архангельске президент России Владимир Путин.

"У нас <...> по Арктической зоне после 2017 года признано аварийным 250 тыс. кв. м <...> жилья. Это задача колоссальной сложности и важности, на это сегодня в первую очередь обращают внимание наши граждане", - сказал Парфенчиков.

По словам Парфенчикова, вопрос с расселением аварийного жилья является "очень серьезной проблемой для всей Арктики и для Карелии в том числе". В состав Арктической зоны России входит шесть муниципальных образований Республики Карелия, в их числе: Костомукшский, Лоухский, Кемский, Беломорский, Сегежский, Калевальский районы. В настоящее время 38% территории Карелии находится в Арктике.

В 2024 году в Карелии начнется новый этап расселения аварийного жилья, которое признано таковым после 2017 года. Программа насчитывает более 1 млн кв. м, или более 4 тыс. многоквартирных домов, в которых проживают свыше 50 тыс. человек.