Цыбульский предложил дать регионам право выбирать получателей арктической ипотеки

Глава Архангельской области отметил, что механизм льготной ипотеки направлен на закрепление в арктических регионах молодых специалистов

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Регионам нужна возможность выбирать дополнительные льготные категории получателей так называемой арктической ипотеки, считает глава Архангельской области Александр Цыбульский. Свое предложение он озвучил на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ (АЗРФ), которое в Архангельске проводит президент Владимир Путин.

"Вношу предложение о том, что, может быть, дать возможность субъектам Российской Федерации определять дополнительно по две-три категории льготных получателей этой ипотеки льготной исходя из реальных потребностей региональной экономики. Вот для Архангельской области, например, это могли бы быть сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса и ученые", - сказал Цыбульский.

Согласно условиям, стать участниками новой льготной ипотеки могут супруги или не состоящие в браке заемщики не старше 36 лет, у которых есть как минимум один ребенок до 19 лет. Также оформить кредит с господдержкой могут и те, кто ранее получил бесплатные земельные участки по программе "Гектар Арктики", а также участники программы "Повышение мобильности трудовых ресурсов", медики и педагоги в возрасте от 21 года до 70 лет. Для медиков и педагогов стаж работы в организации должен быть не менее пяти лет.

Цыбульский отметил, что механизм льготной ипотеки направлен на закрепление в арктических регионах молодых специалистов. "Нам нужны ученые, которые будут пользоваться той инфраструктурой, которая уже создана и создается. Это, напомню, Северный Арктический федеральный университет, межрегиональный научно-образовательный центр, это Федеральный центр комплексного изучения Арктики и это строящийся, в 2027 году появится, межвузовский кампус "Арктическая звезда", - добавил он.

В Архангельской области с начала действия механизма этого вида льготной ипотеки подано более 600 заявок.

Предложения Ненецкого АО

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный в ходе совещания предложил распространить арктическую ипотеку и на молодых специалистов, которые приезжают в регионы АЗРФ, чтобы они могли ее брать сразу, а не после пяти лет работы на территории. "Но привлечь кадры она [ипотека] не может, потому что для того чтобы получить арктическую ипотеку, надо в Арктической зоне проработать пять лет, - сказал он. - И безусловно, было бы вообще прорывным, если бы удалось распространить эту ипотеку на людей приезжающих, на молодых специалистов".

Губернатор отметил, что в НАО острая нехватка учителей и врачей, особенно узких специалистов. "Если таким решением удалось бы дополнить арктическую поддержку, это действительно позволило бы привлечь в наши опорные пункты молодых специалистов - врачей и учителей", - добавил он.

Льготная программа жилищного кредитования "Арктическая ипотека" началась в России 1 ноября. Оформить ипотеку по ставке 2% годовых могут жители Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также северных муниципалитетов Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.