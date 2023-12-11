В Поморье около 56 тыс. человек нуждаются в переселении из аварийного жилья

На территории региона признаны аварийными 5 314 многоквартирных домов площадью 1 237,7 тыс. кв. м

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Около 56 тыс. жителей Архангельской области нуждаются в переселении из ветхого и аварийного жилья, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Архангельске.

"Архангельская область является одним из антилидеров в России, к сожалению, так исторически сложилось, по количеству аварийного жилья, - сказал губернатор. - Еще 56 тыс. человек у нас нуждаются в переселении".

По состоянию на 1 октября 2023 года на территории Архангельской области признаны аварийными 5 314 многоквартирных домов площадью 1 237,7 тыс. кв. м. Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, по первому этапу программы переселения (2019-2025 года) нужно расселить 457,8 тыс. кв. м жилья, в которых проживают 26 205 человек. Первый этап область завершит досрочно в 2024 году. Архангельская область - четвертый в стране регион по объему аварийного жилфонда.

По второму этапу (дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года) аварийными признано еще 1 077 тыс. кв. м жилья, в которых проживают 56 100 человек.

Расселение "деревяшек"

Также губернатор обратился к главе государства с просьбой попросил "передвинуть" выделение средств, которые предусмотрены региону на переселение из ветхого и аварийного жилья с 2025 года на 2024 год. Это необходимо для расселения деревянных домов, которые сходят со свай в Архангельске. В 2020 году Цыбульский докладывал Путину про 129 таких домов, сейчас их 135. "Это те самые 135 домов, о, которых я вам говорил, это ситуация, действительно, очень сложная. Я вам о ней докладывал в 2020 году, - сказал губернатор. - Я бы очень просил вашего поручения отдельного. <…> Я не говорю о дополнительных средствах, я говорю о том, что эти деньги, которые запланированы в рамках второго этапа [программы расселения из ветхого и аварийного жилья], то есть после 2025 года для Архангельской области, передвинуть влево и дать нам уже в следующем году. Чтобы мы начали людей переселять, потому что это самая пострадавшая, скажем так, категория наших жителей аварийных домов, которой надо срочно помогать".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы региона, за период 2019-2023 годов в городе сошли со свай 28 домов (еще в феврале их было 17, на сегодня к ним добавились еще 11). 107 домов находятся под угрозой обрушения. Во многих домах наблюдаются подвижки свайного основания. Из резервного фонда правительства РФ бюджету Архангельской области в 2021-2022 годах было выделено 509,5 млн рублей, что с учетом областных средств позволило расселить 467 человек, это 11,6 тыс. кв. м аварийного жилья, расположенного в сошедших со свай многоквартирных домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

При этом подлежит расселению еще 50,48 тыс. кв. м жилья, расположенного в таких домах. В них проживают 2,8 тыс. человек. Наиболее эффективным вариантом обеспечения жильцов этих аварийных домов равнозначными жилыми помещениями является строительство новых домов, поскольку в регионе дефицит жилья.