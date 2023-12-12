В ЛНР подобрали более 100 земельных участков для жилищного строительства

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что на них можно построить около 1,5 млн кв. м жилья

ЛУГАНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Минстрой РФ с муниципалитетами подобрали 109 земельных участков в ЛНР, пригодных для строительства жилых домов, написал в Telegram-канале заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Минстрой региона совместно с муниципалитетами подобрали 109 земельных участков под жилищное строительство общей площадью 886 га. По расчетам, на них можно построить около 1,5 млн кв. м жилья. Спрос на него есть, тем более в новых регионах действует льготная ипотека под 2%. Если понадобится, будем привлекать ресурсы федеральных застройщиков", - написал он.

Девять потенциальных застройщиков из разных регионов России подали в Фонд развития территорий инвестиционные декларации - они планируют реализовать проекты в статусе участников свободной экономической зоны. В работе находятся 15 участков, которые будут переданы в аренду.