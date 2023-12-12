Инвестиции в недвижимость РФ могут снизиться в 2024 году из-за ухода иностранцев

В январе - ноябре 2023 года общий объем таких инвестиций достиг 684 млрд рублей, превысив на 51% результат 2022 года, отметила старший директор, руководитель платформы консалтинговых услуг и отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в недвижимость России может снизиться в 2024 году до 400-500 млрд рублей из-за завершения ухода иностранных компаний. Однако по итогам 2023 года показатель может достичь рекордных 750-850 млрд рублей, рассказала журналистам старший директор, руководитель платформы консалтинговых услуг и отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова.

"Мы ожидаем, что в связи с завершением процесса ухода зарубежных игроков с российского рынка в 2024 году общий объем вложений в недвижимость России может снизиться относительно рекордного 2023 года и составить около 400-500 млрд рублей", - сказала она.

Отмечается, что в январе - ноябре 2023 года общий объем инвестиций в недвижимость России достиг 684 млрд рублей, превысив на 51% результат 2022 года. По итогам 2023 года показатель может составить 750-850 млрд рублей, что станет абсолютным рекордом на рынке, прогнозируют аналитики.

В частности, вложения в сегменты коммерческой недвижимости в январе - ноябре 2023 года выросли более чем в два раза относительно 2022 года, до 530 млрд рублей. Большой вклад в этот результат внесли не только иностранные собственники, продававшие объекты (43% от объема продаж коммерческой недвижимости, или 228 млрд рублей), но и российские продавцы (57% от объема продаж коммерческой недвижимости, или 302 млрд рублей), добавили CORE.XP.