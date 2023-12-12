Эксперт: спрос на склады в России обновит исторический максимум по итогам года

Объем заключенных сделок достигнет 5,7 млн кв. м, считает старший директор, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Объем заключенных сделок на складском рынке России по итогам 2023 года достигнет 5,7 млн кв. м и обновит исторический максимум. Такое мнение высказал журналистам старший директор, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев.

"По итогам года объем заключенных сделок достигнет 5,7 млн кв. м, обновив исторический максимум. Предыдущий рекорд принадлежал 2021 году с результатом 4,2 млн кв. м", - сказал он.

Отмечается, что высокий спрос на складские площади в РФ связан с ростом российского бизнеса. При этом лидирующую позицию в структуре сделок третий год подряд сохраняет онлайн-ретейл. Всего с начала 2023 года онлайн-ретейлеры арендовали либо приобрели более 2 млн кв. м складских площадей, до конца года ожидается закрытие ряда крупных сделок.

В 2024 году высокий спрос на складском рынке недвижимости России сохранится, итоговый показатель может составить 4,5 млн кв. м, прогнозируют в CORE.XP. Аналитики предполагают, что, несмотря на снижение относительно 2023 года, это будет второй по объему результат в истории рынка.