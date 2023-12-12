Депстрой Москвы планирует в 2024 году ввести более 5 млн кв. м недвижимости

По словам руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, предполагается существенный рост объемов вводимой недвижимости, в большей степени по программе реновации

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Столичный департамент строительства в следующем году планирует ввести в эксплуатацию свыше 220 объектов недвижимости общей площадью более 5,3 млн кв. м. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"У нас в работе 470 объектов <…> - 10 млн кв. м недвижимости, это по всем отраслям. Это и жилье, и социальная отрасль, не говоря про дороги и про метро, огромный задел, который мы реализовываем. На 2024 год у нас запланирован ввод более 220 объектов, их площадь будет составлять 5,3 млн кв. м. У нас предполагается существенный рост объемов вводимой недвижимости, в большей степени по программе реновации", - сказал глава департамента строительства.

Загрутдинов уточнил, что с момента старта программы реновации введено в эксплуатацию 288 жилых домов общей площадью 4,1 млн кв. м. В этом году было введено в эксплуатацию 60 домов жилой площадью 961,39 тыс. кв. м, в которых располагается 16,5 тыс. квартир. Лидерами по вводу в этом году являются СВАО и ЮЗАО - по девять домов, среди районов - Можайский (ЗАО) - четыре дома. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще около 20 домов, например, в ВАО появится 11 новостроек.

По его словам, одновременно в проектировании и строительстве находится более 430 объектов общей площадью 7,3 млн. кв. м. В проектировании - более 200 объектов, и еще более 230 объектов находятся в стройке, наиболее активно идут работы на востоке столицы, здесь одновременно возводят 56 объектов жилой площадью порядка 960 тыс. кв. м.

Всего с начала программы было демонтировано 325 жилых домов, в том числе с начала года - 192 дома. Эта цифра почти в четыре раза превышает показатели прошлого года, когда было разобрано порядка 50 домов. Больше всего домов с начала года снесли в ЮВАО - 31 дом, САО - 28 домов, лидеры среди районов: Бескудниковский - 10 домов, Фили-Давыдково - 11 домов. Все здания демонтировали при помощи технологии "умного" сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации. До конца года в планах демонтировать еще около 20 домов.

Также с начала программы реновации в новые квартиры переехали почти 119 тыс. жителей, было вовлечено в переселение 39,8 тыс. человек. Под заселение передано 267 домов, а с начала года - 49 домов, где располагается более 16 тыс. квартир. Среди лидеров: ЮВАО, ЮАО и СВАО - по восемь домов. До конца года планируется вовлечь в переселение 7 тыс. жителей и передать под заселение 10 домов, где располагается 2 668 квартир. В 2024 году к переселению приступят порядка 53 тыс. жителей. Ожидается, что к концу 2025 года по программе в новые квартиры будет переселено более четверти миллиона жителей.