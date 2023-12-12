ДОМ.РФ предложил расширить возможности инфраоблигаций при расселении аварийного жилья

Директор подразделения "Инфраструктурные облигации" Александр Аксаков отметил, что в периоды высокой ключевой ставки механизмы господдержки в жилищном строительстве должны применяться активнее

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. ДОМ.РФ и Минстрой РФ изучают возможность расширения применения инфраструктурных облигаций для финансирования проектов по расселению ветхого и аварийного жилья. Об этом заявил директор подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александр Аксаков на конференции "ГЧП в России: синергия бизнеса и государства".

"Мы исходим из того, что в периоды высокой ключевой ставки механизмы господдержки в жилищном строительстве должны применяться активнее, и поэтому вместе с коллегами по отрасли прорабатываем расширение возможностей механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ в рамках программы КРТ," - подчеркнул Аксаков.

Он напомнил, что закон о комплексном развитии территорий (КРТ) был принят в 2020 году и регулирует процессы сноса аварийного и ветхого жилья в регионах, одновременно с строительством инфраструктуры. Согласно действующим нормам, ДОМ.РФ может направлять льготные займы только на создание инфраструктуры в рамках проектов КРТ. "Предлагаемые изменения же позволят в том числе финансировать подготовительные работы (снос ветхого и аварийного жилья, землеустройство, перекладку инженерных коммуникаций и другие), осуществлять выплату возмещения владельцам квартир в расселяемых домах и приобретать квартиры с целью расселения", - добавил он.

Поправки в соответствующее постановление правительства будут направлены на согласование в профильные ведомства в первом квартале 2024 года, заключил представитель госкомпании.