В Подмосковье устранили почти 4 тыс. случаев самозахвата участков с начала 2023 года

В 2022 году почти 1,6 тыс. правообладателей освободили самовольно занятые территории путем демонтажа строений, а около 2,4 тыс. человек самозахват узаконили

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. случаев самовольного занятия земельных участков устранили в Московской области с начала текущего года, из них около 2,4 тыс. были узаконены. Об этом сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Использование земли без оформления соответствующих документов, будь то право собственности или договор аренды, - считается самозахватом. А это нарушение, за исправлением которого следят наши земельные инспекторы. По итогам выданных в прошлом году предостережений, - почти 1,6 тыс. правообладателей освободили самовольно занятые территории путем демонтажа строений, а около 2,4 тыс. человек самозахват узаконили, воспользовавшись услугой по перераспределению, в результате чего в бюджет Подмосковья поступило свыше 297 млн рублей", - привели в тексте слова министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой.

В пресс-службе добавили, что услуга по перераспределению земельных участков предоставляется в два этапа: сначала необходимо образовать земельный участок, для этого собственнику нужно изготовить схему на кадастровом плане территории. Далее органы местного самоуправления в течение 15 рабочих дней утверждают схему расположения земельного участка соответствующим постановлением. После того, как вновь образованный участок поставлен на кадастровый учет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), между заявителем и администрацией заключается соглашение о перераспределении.