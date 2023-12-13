В РФ более 500 долгостроев исключили из реестра проблемных объектов с начала года

В этом списке осталось 719 домов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Более 500 долгостроев исключили из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) в России с начала 2023 года, в реестре осталось 719 домов. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий (ФРТ).

"С января по ноябрь текущего года из Единого реестра проблемных объектов исключили 514 недостроев, включили в перечень 27 домов. По состоянию на 1 декабря 2023 года в реестре находились 719 объектов суммарной жилой площадью 4,8 млн кв. м", - говорится в сообщении.

Порядка 40%, или 205 домов, исключили из ЕРПО в связи с вводом в эксплуатацию, прокомментировал генеральный директор ФРТ Ильшат Шагиахметов. По его словам, еще в отношении 35%, или 181 дома, погасили записи о зарегистрированных договорах долевого участия. "Остальные объекты ушли из перечня в связи с выплатами по решению набсовета фонда, устранением оснований для включения в реестр и так далее. Что до тех объектов, которые были включены в ЕРПО, то все они на контроле регионов", - приводит его слова пресс-служба.

Отмечается, что более половины из всех исключенных домов (331 объект) находится в пяти субъектах: 216 - в Московской области, 42 - в Краснодарском крае, 33 - в Ленинградской области, 21 - в Новосибирской области и 19 - в Башкирии. В целом исключенные из ЕРПО объекты расположены в 55 регионах.