Эксперты отметили спад потребления цемента в России на 37% к концу ноября

Исполнительный директор НКО производителей цемента "Союзцемент" Дарья Мартынкина отметила, что зависимость количества потребления цемента от температуры воздуха в регионе составляет 91-97%

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Потребление цемента в России упало к концу ноября 2023 года до 4,6 млн тонн в месяц, что на 37% ниже периодов пикового потребления в этом году, сообщил корреспонденту ТАСС исполнительный директор аналитического агентства СМПРО Евгений Высоцкий.

"Максимальное потребление цемента в 2023 году пришлось на июль - 7 373 тыс. тонн. В ноябре по сравнению с июлем оно снизилось на 37,3% и составило 4 669 тыс. тонн", - сказал он.

В свою очередь, исполнительный директор некоммерческой организации производителей цемента "Союзцемент" Дарья Мартынкина отметила, что зависимость количества потребления цемента от температуры воздуха в регионе составляет 91-97%. "Это крайне много. Как только температура на улице перестала быть комфортной и в большинство регионов страны пришла настоящая зима, производители цемента стали наблюдать резкое снижение спроса на их продукцию. С наступлением зимы строители останавливают уличные работы практически полностью", - пояснила она корреспонденту ТАСС.

По мнению представителя организации, более равномерная загрузка инфраструктуры и рабочей силы была бы более рациональна как для застройщиков и производителей стройматериалов, так и для экономики страны в целом. "Необходимо принять стратегические решения о круглогодичном возведении как минимум тех объектов, которые строятся за счет государства. Такая положительная практика уже есть в ряде регионов. Зимой продолжалось возведение объектов практически на всех стройках в СССР, но эта практика была незаслуженно забыта", - считает эксперт.

По информации союза производителей, Союзцемент неоднократно обращался в федеральные органы власти с просьбой предоставить обоснованный прогноз потребления продукции на 3-7 лет для заблаговременной подготовки производственных мощностей. Однако пока данные не предоставлены. "Цементная индустрия - капиталоемкая и энергоемкая, крупнотоннажная. Технология изготовления цемента сложна и требует контроля качества на каждом этапе для обеспечения необходимых стабильных характеристик готового продукта. Поддерживать в рабочем состоянии дополнительные мощности без перспектив их загрузки экономически неэффективно", - заявила Мартынкина.

Она добавила, что наращивать объем производимой продукции можно только постепенно, реализуя дорогостоящие ремонтные и инвестиционные программы. "Строительство в холодное время года обходится на 15-27% дороже, чем летом. Доля стоимости бетонных работ в общей стоимости возведения конструкции составляет 20,8%, то есть в стоимости строения удорожание не будет значительным", - подчеркнула исполнительный директор Союза производителей цемента. Также она отметила, что более выгодно вести зимнее строительство на крупных, масштабных объектах.