Россияне лидировали по покупке жилья в Турции в ноябре

За месяц они приобрели 637 квартир, на втором и третьем местах граждане Ирана и Украины соответственно

СТАМБУЛ, 15 декабря. /ТАСС/. Россияне приобрели в ноябре в Турции 637 квартир, подтвердив лидерство по покупке в стране недвижимости. Об этом сообщил национальный институт статистики.

Россияне второй год лидируют по приобретению недвижимости в Турции. В октябре они купили 713 квартир.

Всего за прошлый месяц в республике иностранцы приобрели 2 342 объекта недвижимости, что ниже на 61,5% в сравнении с годом ранее. По данным ведомства, всего в Турции в ноябре продано 93 514 единиц жилья, что на 20,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Больше всего жилья иностранцы купили в курортной Анталье - 790 единиц. За ней следуют Стамбул (710) и средиземноморская провинция Мерсин, где Россия возводит АЭС "Аккую" (316).

На втором месте по приобретению жилья в Турции в ноябре, как и ранее, были граждане Ирана (234 квартиры), на третьем - Украины (128), за ними - Казахстана (117), следует из официальной статистики.