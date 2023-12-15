Строительство "Дальневосточного квартала" в Благовещенске начнется в 2024 году

Всего по программе "Дальневосточный квартал" в Амурской области планируется возвести 334 тыс. кв. м жилья

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Строительство первого жилого района по программе "Дальневосточный квартал", реализуемой Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), начнется в 2024 году в Благовещенске. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по региональному девелопменту группы компаний ПИК Вячеслав Козырев.

"Жилой район в рамках программы "Дальневосточный квартал" находится на этапе проектирования - мы составляем его мастер-план и стратегию развития района. В проект закладываются общественные пространства и социальные объекты, разрабатываются транспортные маршруты. Строительные работы начнутся в 2024 году. Создание столь комплексной инфраструктуры стало возможным, в том числе, благодаря программе "Дальневосточный квартал". Именно она является одним из драйверов рынка недвижимости для Дальнего Востока и позволяет реализовать девелоперам и властям общую цель - сделать жилье в Благовещенске и других дальневосточных городах доступным и качественным", - отметил Козырев.

Всего по программе "Дальневосточный квартал" в Амурской области планируется возвести 334 тыс. кв. м жилья. Общий объем инвестиций в проект составит 33,9 млрд рублей.

Помимо жилой застройки проект предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры - в частности, школы на 1,2 тыс. мест в Благовещенске. Школа будет соответствовать современным методикам и обеспечивать благоприятные условия для обучения. Занятия здесь смогут посещать дети с особенностями развития. Также на базе школы планируется открытие центра дополнительного образования для взрослых. Общий объем инвестиций составит порядка 1,7 млрд рублей.

По словам директора "КРДВ Амурская" Ирины Волковой, группа компаний ПИК является важным партнером КРДВ и Амурской области, которые реализуют социально значимые проекты в регионе с применением мер господдержки в рамках территории опережающего развития. Инвестор, кроме земли и объектов инженерной внеплощадочной инфраструктуры, воспользуется полным набором налоговых льгот.

О программе "Дальневосточный квартал"

Программа "Дальневосточный квартал" разработана в 2021 году Минвостокразвития РФ и КРДВ для поддержки проектов масштабной застройки в городах на Дальнем Востоке. В частности, она нацелена на создание нового уровня благоприятной городской среды и формирование условий для обеспечения жителей новым жильем по справедливой цене.

"Можно сказать, что "Дальневосточный квартал" уже "взлетел" и выполнил задачу, которую мы ставили в самом начале, - привлечение на Дальний Восток самых лучших застройщиков страны. Выделены площадки в семи регионах Дальневосточного федерального округа, проводятся конкурсы по определению застройщиков. Недавно на "Дальневосточной панораме" выставки "Россия" состоялось вскрытие конвертов по определению претендентов на строительство "Дальневосточного квартала" в городе Чите Забайкальского края. Острая конкуренция, заявки подали четверо участников. Застройщики готовы брать на себя обязательства по созданию общественных пространств, строительству социальной инфраструктуры и жилья - причем, по доступной для людей цене. Со своей стороны, за счет средств госпрограммы, будем подводить инженерную инфраструктуру, застройщикам предоставлены налоговые льготы в рамках территорий опережающего развития", - заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Общий объем инвестиций по этой программе в субъекты Дальнего Востока превысит 260 млрд рублей. Из них по 30 млрд рублей потребуется на инженерную инфраструктуру и на социальные объекты. В программе уже участвует семь стартовых площадок общей площадью 343 га с совокупным градостроительным потенциалом жилья в 1,8 млн кв.м. для 65 тыс. жителей ДФО.

"Жилье - один из главных элементов комфортной жизни для человека. Чтобы ему можно было пешком отвести ребенка в садик, в школу или на секцию, выйти во двор и заняться своим любимым видом спорта, вечером после работы приехать и припарковать машину не за два квартала, а на отведенной площадке, точно зная, что место будет, а потом вернуться в уютную квартиру, - вот, собственно говоря, из этих простых вещей мы исходили, когда проектировали программу "Дальневосточный квартал". Прошло больше года с тех пор, как мы приступили к ее реализации, и нам уже есть, что сказать", - добавил исполнительный директор КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев.

Итоги конкурса по отбору застройщиков уже провели в Петропавловске-Камчатском, Биробиджане, Корсакове и Хабаровске. К концу года победителя определят в Чите. Основным критерием отбора является объем жилья, который компании могут предложить регионам для выкупа по сниженной цене для предоставления под социальные нужды. В 2024 году программу "Дальневосточный квартал" планируют расширить на Арктику.